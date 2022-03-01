Баварская госопера разорвала контракт с Нетребко

Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с российской оперной певицей Анной Нетребко. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на управляющего директора организации Сержа Дорни.

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Напомним, что Нетребко лишилась ряда выступлений за границей из-за поддержки президента России Владимира Путина. Сперва ей пришлось отказаться от сотрудничества с датскими концертными площадками, а после о разрыве сотрудничества заявил директор нью-йорскской Метрополитен-опера Питер Гелб.

Сама Нетребко ранее высказалась Instagram по поводу событий на Украине, заявив, что заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать свои политические взгляды и осуждать — неприемлемо.