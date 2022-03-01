Баварская госопера разорвала контракт с Нетребко

Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с российской оперной певицей Анной Нетребко. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на управляющего директора организации Сержа Дорни.
Напомним, что Нетребко лишилась ряда выступлений за границей из-за поддержки президента России Владимира Путина. Сперва ей пришлось отказаться от сотрудничества с датскими концертными площадками, а после о разрыве сотрудничества заявил директор нью-йорскской Метрополитен-опера Питер Гелб.
Сама Нетребко ранее высказалась Instagram по поводу событий на Украине, заявив, что заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать свои политические взгляды и осуждать — неприемлемо.
Отметим, что ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер принял решение об отстранении Валерия Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. До этого Райтер потребовал от дирижера "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от операции России на Украине, однако Гергиев якобы так и не выразил свою позицию.