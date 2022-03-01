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37 минут назад

В ЕС приняли заявку о членстве от Украины

Алиса Селезнёва

Заявка Украины на вступление в Евросоюз была принята и рассматривается. Об этом заявил сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет РИА Новости.

«Зеленский подписал заявку Украины о вступлении в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка была принята и зарегистрирована. Ее рассматривают», - пояснил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Украина запросила у Европы системы ПВО и ПРО

28 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, его нельзя осуществить за несколько месяцев.

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