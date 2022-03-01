Заявка Украины на вступление в Евросоюз была принята и рассматривается. Об этом заявил сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет РИА Новости.

«Зеленский подписал заявку Украины о вступлении в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка была принята и зарегистрирована. Ее рассматривают», - пояснил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

28 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.