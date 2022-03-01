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1 марта

СМИ раскрыли дату новых переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров России и Украины может состояться 2 марта. Об этом сообщает украинский портал «Главком».

СМИ раскрыли дату новых переговоров России и Украины
Фото: ТАССТАСС

По словам источников портала в украинской делегации, российская сторона потребовала от Украины внеблокового статуса, закрепленного на уровне парламента с проведением референдума, признания Киевом ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей, а также «денацификации».

Украинская сторона попросила о «режиме тишины» до 2 марта, пишет «Главком».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Днем 27 февраля представители российских властей анонсировали переговоры с украинской делегацией. Первоначально президент Украины Владимир Зеленский называл проведение переговоров в Белоруссии невозможным - он обвинял Минск в агрессивных действиях вместе с Россией.

Однако позже стало известно о согласии Украины на переговоры в Гомельской области на белорусско-украинской границе.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «стороны услышали друг друга» и «нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса».

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что новая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Перед этим каждая из делегаций проконсультируется по переговорным позициям с властями стран.

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