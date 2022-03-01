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45 минут назад

России устроили бойкот на конференции ООН

Елена Прошина

Во время трансляции выступления главы МИД России Сергея Лаврова на конференции ООН ряд западных делегаций устроили бойкот и покинули зал. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».

«Дипломаты демонстративно покинули зал в начале речи Лаврова, которая была записана заранее», - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, когда началась трансляция, дипломаты "большого количества" стран поспешили выйти из зала. При этом за пределами зала демарш приветствовали аплодисментами. Слушать российского министра остались делегации из Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дипломатов, бойкотировавших Лаврова «лицемерами и ханжами». По ее словам, подобный бойкот ни разу не устраивали Украине «чей режим убивал мирных людей в Донбассе».

Ранее сообщалось, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за закрытого для России воздушного пространство над Европой.

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