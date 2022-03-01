Зеленский выступит в Европарламенте

Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта выступит с речью на внеочередной сессии Европарламента. Также в выступлении примет участие председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола в своем Twitter.

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«Президент Зеленский и спикер Стефанчук присоединятся и выступят перед миром», - написала она.

Пленарная сессия Европарламента соберется в 12.30 (14.30 мск), на ней будут обсуждаться действий России на Украине. Выступление Зеленского запланировано после 13.00 (14.00 мск), но точного времени пока нет.

Ранее президент Украины подписал заявку на вступление страны в ЕС. Представитель Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что заявка зарегистрирована.