Зеленский выступит в Европарламенте

Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта выступит с речью на внеочередной сессии Европарламента. Также в выступлении примет участие председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола в своем Twitter.
«Президент Зеленский и спикер Стефанчук присоединятся и выступят перед миром», - написала она.
Пленарная сессия Европарламента соберется в 12.30 (14.30 мск), на ней будут обсуждаться действий России на Украине. Выступление Зеленского запланировано после 13.00 (14.00 мск), но точного времени пока нет.
Ранее президент Украины подписал заявку на вступление страны в ЕС. Представитель Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что заявка зарегистрирована.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, это нельзя осуществить за несколько месяцев.