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1 час назад

Зеленский выступит в Европарламенте

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта выступит с речью на внеочередной сессии Европарламента. Также в выступлении примет участие председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола в своем Twitter.

Зеленский выступит в Европарламенте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент Зеленский и спикер Стефанчук присоединятся и выступят перед миром», - написала она.

Пленарная сессия Европарламента соберется в 12.30 (14.30 мск), на ней будут обсуждаться действий России на Украине. Выступление Зеленского запланировано после 13.00 (14.00 мск), но точного времени пока нет.

Ранее президент Украины подписал заявку на вступление страны в ЕС. Представитель Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что заявка зарегистрирована.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, это нельзя осуществить за несколько месяцев.

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