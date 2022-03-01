«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер <…> Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе», — добавил Лукашенко.