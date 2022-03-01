Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах представителей России и Украины, которые состоялись 28 февраля на белорусской территории, передает «БелТА». По его словам, результаты встречи внушают «осторожный оптимизм».
«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер <…> Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе», — добавил Лукашенко.
С точки зрения белорусского президента, позитивным итогом состоявшейся встречи является то, что стороны условились продолжить диалог. Как подчеркнул Лукашенко, следующий раунд переговоров должен пройти около белорусско-польской границы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не получил от переговоров результатов, которые нужны Киеву.