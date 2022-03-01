Правящую партию Казахстана решили переименовать

Съезд правящей партии Казахстана «Нур Отан» поддержал ее переименование в «Аманат». Об этом сообщает Tengrinews.

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Ранее переименовать партию предложил спикер Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов. Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал решение.

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«Наша партия в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. <…> В этой связи считаем правильным изменить природу и название партии. Считаем, что правящая партия Казахстана должна носить название «Аманат» как дань уважения нашим предкам», - заявил Кошанов.

«Аманат» в переводе означает «завет предков»/«наказ будущим поколениям». «Нур Отан» - «свет Отечества». Партия была основана в 1999 году по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева.

«Аманат - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в культуре нашего народа. Оно означает немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности, общенационального единства, бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки», - так прокомментировал переименование партии Токаев.

Президент отметил, что в последнее время в работе партийного аппарата стали проявляться «худшие качества бюрократии». По его словам, на первом плане оказались формальные мероприятия, а не работа с избирателями.

«Энтузиасты с горящими глазами были вынуждены, надо об этом прямо сказать, были вынуждены уступить место апатичным функционерам», - подчеркнул Токаев.

В начале 2022 года после резкого роста цен на автомобильный сжиженный газ на западе Казахстана начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.