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1 марта

В США нашли способ отобрать яхты российских бизнесменов

Мария Иванова

Конгрессмен-республиканец Лэнс Гуден предложил США конфисковывать яхты и самолеты россиян, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Fox News.

В США нашли способ отобрать яхты российских бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конгрессмен предложил использовать для изъятия яхт каперские свидетельства - правительственный документ, который использовался во времена парусного флота и разрешал частному судну атаковать и захватывать суда, принадлежащие неприятелю. Такие корабли предоставлялись адмиралтейскому суду, который признавал их призом и разрешал продавать.

Fox News отмечает, что каперские свидетельства использовались во время войны 1812 года для захвата собственности американцами от имени правительства США, но с тех пор не выпускались.

Гуден заявил, что у людей из руководства России «до сих пор есть яхты и самолеты, которые стоят в гаванях и аэропортах по всему миру».

«Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы захватить их и привлечь Россию к ответственности», - сказал конгрессмен.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил выявить в стране активы всех россиян, близких к российской власти, на которых могут быть распространены санкции. Речь идет о «полной инвентаризации» финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам.

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