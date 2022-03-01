Киев выдвинул новые требования к США из-за России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонные переговоры со своим американским коллегой, государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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По словам главы украинской дипломатии, в ходе дискуссии Блинкен подтвердил, что Вашингтон неизменно поддерживают «стремящуюся к миру» Украину. После этого Кулеба попросил у главы Госдепа «больше оружия», написал глава МИД Украины в микроблоге в Twitter.

«Украина жаждет мира, но пока мы находимся под натиском России, нам нужно больше санкций и оружия... Мы согласовали дальнейшие шаги», — сказал министр.

Он отметил, что украинская позиция находит понимание у американской стороны.

США не считают свои санкции против России самоцелью. Как сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон готов как ужесточить, так и смягчить ограничения в зависимости от изменения ситуации на Украине.

«Эти экономические меры призваны оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы она поступила правильно – завершила этот конфликт», — сказал представитель внешнеполитического ведомства США.