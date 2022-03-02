Раскрыта дата обсуждения вступления Украины в ЕС

Главы стран Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины на саммите в Париже 10-11 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Также отмечается, что послы союза во вторник договорились призвать к первоначальной оценке шансов Киева на присоединение к блоку 27 стран. Несмотря на это председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для этого необходимо добиться прекращения огня на Украине.

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Ожидается, что лидеры ЕС обсудят перспективы Украины на саммите в Париже 10-11 марта, — сказано в заметке.

Он том, что заявка страны на членство в Евросоюзе была успешно зарегистрирована, сообщил представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов. Он добавил, что процедура рассмотрения уже началась.