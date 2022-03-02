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1 час назад

Bloomberg: названа дата обсуждения вступления Украины в ЕС

News.ruиещё 23

Главы стран Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины на саммите в Париже 10-11 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Также отмечается, что послы союза во вторник договорились призвать к первоначальной оценке шансов Киева на присоединение к блоку 27 стран. Несмотря на это председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для этого необходимо добиться прекращения огня на Украине.

Раскрыта дата обсуждения вступления Украины в ЕС
Фото: pixabay.compixabay.com

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят перспективы Украины на саммите в Париже 10-11 марта, — сказано в заметке.

Он том, что заявка страны на членство в Евросоюзе была успешно зарегистрирована, сообщил представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов. Он добавил, что процедура рассмотрения уже началась.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, он не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией. Он также призвал Москву пойти навстречу Киеву. По словам президента Украины, Россия должна «дать хотя бы намёк» на полное прекращение огня. Невозможно сесть за стол переговоров. когда летают самолёты и идёт бомбардировка, добавил Зеленский.

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