Молдавия отказалась присоединяться к санкциям против РФ

Молдавия не намерена поддерживать санкции Запада в отношении России. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску, передает РИА «Новости».

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По словам Попеску, Молдавия не поддерживает санкции против России с 2014 года и будет придерживаться той же линии по экономическим соображениям.

«Решение о введении санкций против России — это непростые решения, это очень сложные решения для более сильных и процветающих стран, чем Молдавия», - добавил премьер-министр.

Он отметил, что экономика Молдавии слишком зависима от связей с Россией, в первую очередь, это касается энергетической сферы. Попеску также сообщил, что Кишинев продолжает контакты с Москвой, обсуждения носят технический характер и в основном касаются помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине.