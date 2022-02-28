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1 час назад

В Исландии напали на российское консульство

Елена Прошина

На консульство России в Исландии совершили нападение. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков. Его слова приводит «РИА Новости».

В Исландии напали на российское консульство
Фото:  Посольство Российской Федерации в Республике Исландии Посольство Российской Федерации в Республике Исландии

«Недружественные действия действительно есть. У нас уже с момента начала Россией военной спецоперации на Украине состоялось два митинга, 24 и 27 февраля напротив здания консульского отдела посольства», — сказал Носков.

Он отметил, что в основном они проходили без нарушения общественных порядков. Но, по словам Носкова, после последнего митинга один человек выломал ворота консульского отдела и попытался сбить камеру. В результате нарушителя задержали и отвезли в полицейский участок.

«Поступают нам постоянно и оскорбления, и угрозы на электронную почту посольства, по телефону звонят — брызжут онлайн-слюной», — добавил Носков.

Россия начала военную спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что главной ее целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

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