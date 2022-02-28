В Исландии напали на российское консульство

На консульство России в Исландии совершили нападение. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков. Его слова приводит «РИА Новости».

Фото: Посольство Российской Федерации в Республике Исландии Посольство Российской Федерации в Республике Исландии

«Недружественные действия действительно есть. У нас уже с момента начала Россией военной спецоперации на Украине состоялось два митинга, 24 и 27 февраля напротив здания консульского отдела посольства», — сказал Носков.

Он отметил, что в основном они проходили без нарушения общественных порядков. Но, по словам Носкова, после последнего митинга один человек выломал ворота консульского отдела и попытался сбить камеру. В результате нарушителя задержали и отвезли в полицейский участок.

«Поступают нам постоянно и оскорбления, и угрозы на электронную почту посольства, по телефону звонят — брызжут онлайн-слюной», — добавил Носков.