Переговоры России и Украины завершились

Переговоры России и Украины на границе с Белоруссией завершились, передает РИА «Новости».
Советник украинского президентского офиса Михаил Подоляк сообщил журналистам, что делегации России и Украины определили ряд приоритетных тем и наметили по ним определенные решения.
Сейчас делегации отправляются в свои столицы для дальнейших консультаций перед новым раундом переговоров, сказал Подоляк.
По его словам, основной целью переговоров было прекращение огня на территории Украины.
В общей сложности беседа российской и украинской делегаций продолжалась более пяти часов.
Переговоры проходили за закрытыми дверями. Новый раунд переговоров должен будет состояться в ближайшие дни на российско-польской границе.
Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Перед началом диалога в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что «ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины».