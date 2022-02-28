Переговоры России и Украины завершились

Переговоры России и Украины на границе с Белоруссией завершились, передает РИА «Новости».

Советник украинского президентского офиса Михаил Подоляк сообщил журналистам, что делегации России и Украины определили ряд приоритетных тем и наметили по ним определенные решения.

Сейчас делегации отправляются в свои столицы для дальнейших консультаций перед новым раундом переговоров, сказал Подоляк.

По его словам, основной целью переговоров было прекращение огня на территории Украины.

В общей сложности беседа российской и украинской делегаций продолжалась более пяти часов.

Переговоры проходили за закрытыми дверями. Новый раунд переговоров должен будет состояться в ближайшие дни на российско-польской границе.