ЕС зарегистрировал заявку Украины на членство

Представитель Украины при Европейском союзе (ЕС) и Европейском сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов в своем Twitter сообщил, что в ЕС приняли и зарегистрировали заявку страны на вступление. После этого Евросоюз приступил к ее рассмотрению.