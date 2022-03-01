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1 марта

ЕС зарегистрировал заявку Украины на членство

Lenta.ruиещё 35

Представитель Украины при Европейском союзе (ЕС) и Европейском сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов в своем Twitter сообщил, что в ЕС приняли и зарегистрировали заявку страны на вступление. После этого Евросоюз приступил к ее рассмотрению.

ЕС зарегистрировал заявку Украины на членство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вручил подписанную президентом Украины Зеленским заявку Украины на членство в Европейский Союз постоянному представителю ЕС главенствующей в совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения началась», — написал Ченцов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский президент Джо Байден не будет посылать национальные войска на Украину, чтобы воевать с Россией. Псаки добавила, что сейчас не самое подходящее время для контактов Москвы и Вашингтона.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,ЕС,
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