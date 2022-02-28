Обзор иноСМИ: «всплеск русофобии» и «экономическая боль» ради Украины

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Фото: ТАСС ТАСС

«Всплеск русофобии» в Британии

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Британский журналист Брендан О’Нил в своей статье для The Spectator рассказал, что за последние 48 часов в Британии «произошел всплеск чего-то, очень похожего на русофобию». По его словам, «куда ни глянь, везде говорят о «грязных» российских деньгах», и эта «непрекращающаяся ассоциация россиян с «грязью», с обманом и мошенничеством может повлиять на чувство безопасности простых россиян, живущих в Великобритании».

Еще больше, по словам О’Нила, его встревожило заявление депутата от консерваторов Тома Тугендхата в Палате общин: «Мы можем выслать российских граждан - всех». Журналист подчеркнул, что можно «непримиримо выступать» против действий России, но при этом считать, что НАТО «сыграло ключевую роль в разжигании украинского кризиса» и не быть «апологетом Путина»: «Мы, конечно, привыкли. Когда мы выступали против войны в Ираке, мы были апологетами Саддама. <…> Хотя единственное, чему мы были «апологетами», - это не бомбить к черту страны, не привносить еще больше насилия и нестабильности в и без того жестокие и нестабильные ситуации».

«Какую экономическую боль может вынести Британия ради Украины»

Когда ковид, наконец, отступает, возникает стремление к нормальности и возвращению в допандемический мир. Премьер Британии Борис Джонсон попытался это учесть: все антиковидные ограничения в Англии были отменены 24 февраля. Но в это же утро мир погрузился в новый кризис, связанный с Украиной. Обозреватель The Times Джеймс Форсайт отмечает, что ситуация на Украине приведет не только к многочисленным смертям, но и к экономическому кризису.

Воевать за Украину Запад не будет, но попытается сдержать Россию экономическими мерами. Форсайт отметил, что Джонсон и другие западные лидеры точно могут ввести санкции, «от которых у России заслезятся глаза», но и «британцам придется заплакать». Форсайт отметил, что санкции приведут к резкому скачку цен на энергоносители, это сделает заправку машины и обогрев домов дороже, а инфляция еще больше подстегнет рост цен. «ИноСМИ» собрали комментарии британских пользователей к этой статье. Bill Carson отметил, что Путин «легко может поставить нас на колени, отключив нам газ».

Что означает боевое дежурство российских ядерных сил

Президент России Владимир Путин 27 февраля приказал перевести силы сдерживания российской армии, включая ядерное оружие, в особый режим несения боевого дежурства. Военные эксперты заявили китайской «Хуаньцю шибао», что РФ «просто хотела продемонстрировать козырь».

Один из собеседников издания заявил, что особый режим боевого дежурства заключается в готовности к «активации оружия в любой момент». Военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что такой режим предусматривает завершение установки ядерных боеголовок на ракетах и расчет данных о целях, а также готовность к запуску ядерных ракет: «Все ракеты в режиме ожидания - цели определены, и соответствующие данные подгружены».

«Цены будут еще выше»

Новый кризис на Украине может привести к еще большему росту цен по всему миру в тот момент, когда инфляция растет самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, сообщает CNN. Ситуация уже приводит к росту оптовых цен на энергоносители и некоторые сельскохозяйственные продукты по всему миру.

В США средняя стоимость галлона бензина выросла до 3,54 доллара по сравнению с 3,33 доллара месяц назад и 2,66 доллара в этот же период 2021 года. Базовая цена газа в Европе 24 февраля выросла на 29 процентов - до 114,65 евро за мегаватт-час. Мировые цены на продовольствие приблизились к десятилетнему максимуму: Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина - крупным экспортером как пшеницы, так и кукурузы (на обе страны приходится до 25 процентов мирового экспорта пшеницы). Кроме того, РФ является крупнейшим производителем аммиачной селитры - ключевого компонента удобрений.

«Новая Конституция усилила Лукашенко»

В Белоруссии отчитались о проведении референдума по Конституции - власти заявляют, что 65,16 процента проголосовавших поддержали поправки. Французская газета Le Monde пишет, что изменения пойдут на пользу Александру Лукашенко - в частности, поправка о пожизненном судебном иммунитете для бывших президентов.