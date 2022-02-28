СМИ сообщили о мародерстве в Харькове

Украинские издания публикуют видеозаписи мародерства в Харькове, втором по размеру городе Украины. Согласно на кадрам, которые приводит РИА Новости, люди вломились в киоск и воруют оттуда товары.

Фото: Reuters Reuters

Предположительно, в разграбленном ларьке находились продукты питания и бытовые товары.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация