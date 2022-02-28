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1 час назад

СМИ сообщают о мародерстве в Харькове

Елена Прошина

Украинские издания публикуют видеозаписи мародерства в Харькове, втором по размеру городе Украины. Согласно на кадрам, которые приводит РИА Новости, люди вломились в киоск и воруют оттуда товары.

СМИ сообщили о мародерстве в Харькове
Фото: ReutersReuters

Предположительно, в разграбленном ларьке находились продукты питания и бытовые товары.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация

Ранее сообщалось, что комендантский час в Харькове, который начал действовать с 26 февраля, был продлен до 6:00 мск 1 марта.

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