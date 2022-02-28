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1 час назад

В НАТО раскрыли новый план помощи Украине

Мария Иванова

Генсек НАТО Йенс Столтентберг заявил, что альянс усилит поддержку Украины военной, финансовой и гуманитарной помощью. Об этом он написал в своем твиттере.

«Я только что говорил с президентом [Украины Владимиром Зеленским] и выразил ему признание за мужество народа и вооруженных сил Украины. Союзники по НАТО усиливают поддержку средствами ПВО, противотанковым оружием, а также гуманитарной и финансовой помощью», - заявил Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Главы МИД стран Евросоюза 27 февраля согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.

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До этого США решили выделить Украине 600 миллионов долларов срочной военной помощи.

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