В НАТО раскрыли новый план помощи Украине

«Я только что говорил с президентом [Украины Владимиром Зеленским] и выразил ему признание за мужество народа и вооруженных сил Украины. Союзники по НАТО усиливают поддержку средствами ПВО, противотанковым оружием, а также гуманитарной и финансовой помощью», - заявил Столтенберг.