В НАТО раскрыли новый план помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтентберг заявил, что альянс усилит поддержку Украины военной, финансовой и гуманитарной помощью. Об этом он написал в своем твиттере.
«Я только что говорил с президентом [Украины Владимиром Зеленским] и выразил ему признание за мужество народа и вооруженных сил Украины. Союзники по НАТО усиливают поддержку средствами ПВО, противотанковым оружием, а также гуманитарной и финансовой помощью», - заявил Столтенберг.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».
Главы МИД стран Евросоюза 27 февраля согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.
До этого США решили выделить Украине 600 миллионов долларов срочной военной помощи.