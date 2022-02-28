В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
53 минуты назад

В офисе Зеленского назвали главную цель переговоров с Россией

Lenta.ruиещё 1

Главной целью переговоров России и Украины является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, заявили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

«Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», — говорится в сообщении офиса Зеленского.

Ранее стал известен состав украинской делегации. Так, на переговорах с российской стороной Украину будут представлять министр обороны страны Алексей Резников, замглавы МИД республики Николай Точицкий, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, депутат украинского парламента Рустем Умеров и первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Андрей Костин.

Украинская делегация прибыла на место переговоров с Россией в Белоруссии

Российско-украинские переговоры пройдут в Белоруссии 28 февраля. Начало встречи назначено на 12:00 по московскому времени.

404
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители