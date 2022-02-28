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1 час назад

В Киеве заявили, что на переговорах с Россией делегация Украины "не сдаст ни метра"

ТАСС

Делегация Украины на переговорах с Россией в Белоруссии "не сдаст ни метра". Об этом в понедельник заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

Киев обещал "не сдать ни метра" на переговорах с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Делегация проинструктирована президентом, никто не сдаст ни метра наших интересов", - сказала она в эфире телеканала "Украина-24".

Верещук добавила, что якобы есть решение ЕС, кроме противотанковых и зенитных ракетных комплексов, предоставить Украине самолеты.

Украинской делегации гарантировали безопасность в Белоруссии

Ранее глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что переговоры России и Украины в Гомельской области должны начаться около 12:00 по московскому времени.

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