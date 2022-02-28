Киев обещал "не сдать ни метра" на переговорах с Россией

Делегация Украины на переговорах с Россией в Белоруссии "не сдаст ни метра". Об этом в понедельник заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Делегация проинструктирована президентом, никто не сдаст ни метра наших интересов", - сказала она в эфире телеканала "Украина-24".

Верещук добавила, что якобы есть решение ЕС, кроме противотанковых и зенитных ракетных комплексов, предоставить Украине самолеты.