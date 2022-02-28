Европа запретила самолётам РФ летать над своей территорией

Евросоюз запретил российским самолётам самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В публикации сказано, что для любых воздушных судов, которые эксплуатируются российскими авиаперевозчиками, или для любых судов, зарегистрированных в России «или иным образом контролируемых любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза».

Кипр одним из последних государств закрыл воздушное пространство для самолётов России. При этом островное государство оставило ряд исключений, в частности возможность экстренных посадок.