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1 час назад

Евросоюз запретил российским самолётам летать над территорий Союза

News.ru

Евросоюз запретил российским самолётам самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Европа запретила самолётам РФ летать над своей территорией
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

В публикации сказано, что для любых воздушных судов, которые эксплуатируются российскими авиаперевозчиками, или для любых судов, зарегистрированных в России «или иным образом контролируемых любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза».

Кипр одним из последних государств закрыл воздушное пространство для самолётов России. При этом островное государство оставило ряд исключений, в частности возможность экстренных посадок.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС согласовали новые санкции против России и новый чёрный список. Они договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков, однако сделать это в полном объёме не получится, потому что экономика РФ связана с экономиками других стран.

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