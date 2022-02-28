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1 час назад

Европейцам придется заплатить цену за меры против России, заявили в ЕС

Елена Прошина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы пострадают в связи с рядом мер, которые ЕС введет против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Euronews.

Глава Еврокомиссии: ЕС придется заплатить за меры против РФ
Фото: ReutersReuters

Согласно опубликованной информации, фон дер Ляйен задали вопрос о том, «как далеко зайдет солидарность с Украиной», так как Европа вне всяких сомнений пострадает от санкций против РФ.

«Да, мы знаем, что у каждой войны своя цена, и мы очень солидарны с Украиной», — ответила она.

Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила о готовности Европейского союза принять беженцев с Украины. По ее словам, Европа на протяжении нескольких недель вела подготовку к различным вариантам развития конфликта между Россией и Украиной.

«Мы готовы принять этих беженцев, вместе со странами-членами (ЕС) у нас есть планы чрезвычайных действий», — указала она.

Фон дер Ляйен добавила, что те европейские страны, которые не соседствуют с Украиной, тоже готовы укрыть у себя беженцев.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Иова Йоханссон заявила, что в Евросоюз прибыли как минимум 300 тысяч граждан Украины в связи с последними событиями. Уточняется, что немногие из них подали запросы о международной защите или об убежище.

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