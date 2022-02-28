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40 минут назад

В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной

Елена Прошина

Украине следует согласиться на переговоры с Россией, но перед этим убедиться, что ее устраивают условия этих переговоров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euronews.

В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, украинской стороне не стоит отказываться от мирных переговоров, так как это шанс наладить диалог.

«В целом всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать», — подчеркнула она.

При этом фон дер Ляйен отметила, что доверие ЕС к президенту России Владимиру Путину «полностью подорвано».

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области. Российская делегация уже направилась туда.

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