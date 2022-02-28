В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной

Украине следует согласиться на переговоры с Россией, но перед этим убедиться, что ее устраивают условия этих переговоров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euronews.
По ее словам, украинской стороне не стоит отказываться от мирных переговоров, так как это шанс наладить диалог.
«В целом всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать», — подчеркнула она.
При этом фон дер Ляйен отметила, что доверие ЕС к президенту России Владимиру Путину «полностью подорвано».
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области. Российская делегация уже направилась туда.