В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной

Украине следует согласиться на переговоры с Россией, но перед этим убедиться, что ее устраивают условия этих переговоров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euronews.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, украинской стороне не стоит отказываться от мирных переговоров, так как это шанс наладить диалог.

«В целом всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать», — подчеркнула она.

При этом фон дер Ляйен отметила, что доверие ЕС к президенту России Владимиру Путину «полностью подорвано».