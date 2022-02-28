«Одни из нас»: Украину захотели увидеть в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз и Украина тесно сотрудничают по нескольким вопросам. Она добавила, что Евросоюз хочет видеть Украину в своих рядах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Euronews.

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Фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз и Украина совместно ведут несколько процессов, например, интегрирование украинского рынка в единый рынок ЕС. Она также указала, что между Украиной и ЕС завязалось тесное сотрудничество по ряду вопросов.

«Они — одни из нас, мы хотим, чтобы они были с нами», — отметила она.

Кроме того, Фон дер Ляйен предложила третий пакет санкций против России в связи с решением президента РФ Владимира Путина начать военную операцию в Донбассе. По ее словам, новые ограничения предусматривают отсоединение некоторых российских банков от системы SWIFT и замораживание активов российского Центробанка