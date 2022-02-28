В Белоруссии подвели итоги референдума по Конституции

В Белоруссии прошел республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию. За поправки проголосовало 65,16% граждан. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что такого количества голосов достаточно для принятия решения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь-1».

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Отмечается, что решение о референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан.

По словам Карпенко, 65,16% участников референдума проголосовало за принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь.

Ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) республики Беларусь сообщил, что группа людей вела подготовку к срыву референдума по внесению изменений в конституцию. Согласно опубликованной информации, группировкой руководили кураторы из-за границы, их удалось задержать. Члены группы призывали избирателей испортить бюллетени и запугать членов комиссии через рассылку от имени правоохранительных органов.

Референдум о поправках к Конституции прошел в Белоруссии 27 февраля. Белорусский лидер Александр Лукашенко в тот же день заявил, что страна примет новую Конституцию.