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1 час назад

В Белоруссии стали известны итоги референдума по Конституции

Елена Прошина

В Белоруссии прошел республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию. За поправки проголосовало 65,16% граждан. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что такого количества голосов достаточно для принятия решения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь-1».

В Белоруссии подвели итоги референдума по Конституции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что решение о референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан.

По словам Карпенко, 65,16% участников референдума проголосовало за принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь.

Ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) республики Беларусь сообщил, что группа людей вела подготовку к срыву референдума по внесению изменений в конституцию. Согласно опубликованной информации, группировкой руководили кураторы из-за границы, их удалось задержать. Члены группы призывали избирателей испортить бюллетени и запугать членов комиссии через рассылку от имени правоохранительных органов.

Референдум о поправках к Конституции прошел в Белоруссии 27 февраля. Белорусский лидер Александр Лукашенко в тот же день заявил, что страна примет новую Конституцию.

Проект новой Конституции Белоруссии опубликовали до Нового года.

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