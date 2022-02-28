В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
2 часа назад

ТАСС: на Украине силовикам разрешили расстреливать мародеров

Ura.Ru

Силовые структуры в Житомире получили приказ расстреливать мародеров на месте преступления. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение житомирского мэра Сергея Сухомлина.

На Украине силовикам разрешили расстреливать мародеров
Фото: ReutersReuters

«В районе Крошни (жилой массив в Житомире) задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров», — передает слова Сергея Сухомлина ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. В Киеве ввели комендантский час. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что нарушителей режима будут считать диверсантами. Беженка из Донбасса рассказала о преступлениях мародеров ВСУ.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители