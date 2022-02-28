На Украине силовикам разрешили расстреливать мародеров

Силовые структуры в Житомире получили приказ расстреливать мародеров на месте преступления. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение житомирского мэра Сергея Сухомлина.
«В районе Крошни (жилой массив в Житомире) задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров», — передает слова Сергея Сухомлина ТАСС.
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