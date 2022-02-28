На Украине силовикам разрешили расстреливать мародеров

«В районе Крошни (жилой массив в Житомире) задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров», — передает слова Сергея Сухомлина ТАСС.