Евросоюз обсуждает санкции против Пескова, Усманова и Фридмана

Евросоюз обсуждает санкции в отношении некоторых богатейших россиян и руководителей российских компаний. Это связано с военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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— Также предлагается ввести ограничения в отношении пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, — передает агентство.

Помимо этого, Евросоюз хочет ввести санкции ротив руководителей ведущих государственных компаний.

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее была готова к санкционным мерам Запада.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.