Украинская делегация выехала в Гомель на переговоры с Россией

В Белоруссии заявили, что украинская делегация выезжает в Гомель на переговоры с делегацией РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Круглого стола демократических сил Юрия Воскресенского.
«По моей информации, только что президент Зеленский набрал президента Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель», - сказал Воскресенский,
Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский заявил, что по телефону поговорил с президентом Белоруссии Александр Лукашенко.
Пока никаких подробностей переговоров Зеленский не привел.
В Гомеле украинцев для переговоров сегодня ждут представители России.