Зеленский вышел на связь с Лукашенко

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.
«Поговорил с Александром Лукашенко», - рассказал Зеленский.
ТАСС отметил, что никаких подробностей переговоров Зеленский не привел.
Ранее сообщалось, что Лукашенко опасается перерастания российско-украинского конфликта в полномасштабную войну, «мясорубку». Поэтому его следует завершить как можно быстрее.
Кроме того, добавил белорусский президент, в случае разрастания конфликта, его ожесточения, украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся где-либо скрыться. Его не спасет «никакой бункер, даже американский».