Зеленский вышел на связь с Лукашенко

Ранее сообщалось , что Лукашенко опасается перерастания российско-украинского конфликта в полномасштабную войну, «мясорубку». Поэтому его следует завершить как можно быстрее.

Кроме того, добавил белорусский президент, в случае разрастания конфликта, его ожесточения, украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся где-либо скрыться. Его не спасет «никакой бункер, даже американский».