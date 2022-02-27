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27 февраля

Зеленский вышел на связь с Лукашенко

Рамблер

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

«Поговорил с Александром Лукашенко», - рассказал Зеленский.

ТАСС отметил, что никаких подробностей переговоров Зеленский не привел.

Ранее сообщалось, что Лукашенко опасается перерастания российско-украинского конфликта в полномасштабную войну, «мясорубку». Поэтому его следует завершить как можно быстрее.

Кроме того, добавил белорусский президент, в случае разрастания конфликта, его ожесточения, украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся где-либо скрыться. Его не спасет «никакой бункер, даже американский».

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,ИТАР-ТАСС,
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