На Украине освобождают заключенных для участия в боевых действиях

Прокурор офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк заявил, что власти государства освобождают из тюрем бывших военных. Им будет предоставлена возможность принять участие в боевых действия. Об этом пишут РИА «Новости».

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«Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения», - рассказал Синюк.

Он отметил, что вопрос об отправке на фронт провинившихся в чем-либо военных обсуждается на самом высоком уровне.

«Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране», - добавил Синюк.