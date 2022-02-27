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1 час назад

На Украине освобождают заключенных для участия в боевых действиях

Прокурор офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк заявил, что власти государства освобождают из тюрем бывших военных. Им будет предоставлена возможность принять участие в боевых действия. Об этом пишут РИА «Новости».

На Украине освобождают заключенных для участия в боевых действиях
Фото: ReutersReuters

«Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения», - рассказал Синюк.

Он отметил, что вопрос об отправке на фронт провинившихся в чем-либо военных обсуждается на самом высоком уровне.

«Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране», - добавил Синюк.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский призывает в страну наемников из-за границы в так называемый «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Он заявил, что ждет всех, кто хочет приехать и «встать бок о бок».

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