Лукашенко назвал происходящее на Украине "цветочками"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российско-украинский конфликт может перерасти в полноценную войну. Об этом пишет ТАСС.
Александр Лукашенко сообщил, что сотрудники силовых ведомств неоднократно фиксировали ввоз оружия с украинской территории.
«Нам сначала оружие завезли с территории Украины, затем туда еще до 2020 года побежали наши беглые. В их [украинских] лагерях готовили бандформирования, и не только для войны на Донбассе, но и для провокаций у нас в Беларуси», - уверен белорусский президент.
Лукашенко полагает, что конфликт между Россией и Украиной, может разрастись, усугубиться, поэтому его следует завершить.
«Конфликт, который разразился на Украине, - это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки», - сказал политик.
Как считает Лукашенко, то, что происходит сейчас - «это конфликт. День, два - будет война, а через три дня - мясорубка»..
Он добавил, что в случае полноценной войны президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся «спрятаться в каком-либо бункере», даже американском.
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался об очередном срыве мирных переговоров. Он полагает, что Зеленский может потерять Украину из-за неумения договариваться. По его мнению, это качество украинского президента уже привело к трагическим последствиям.