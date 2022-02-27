Лукашенко назвал происходящее на Украине "цветочками"

«Нам сначала оружие завезли с территории Украины, затем туда еще до 2020 года побежали наши беглые. В их [украинских] лагерях готовили бандформирования, и не только для войны на Донбассе, но и для провокаций у нас в Беларуси», - уверен белорусский президент.