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1 час назад

В США признали, что Путин «никогда не проигрывал войны»

Американский журнал Newsweek спрогнозировал развитие событий после завершений специальной операции вооруженных сил России на Украине, сообщает РИА "Новости".

В США признали, что Путин «никогда не проигрывал войны»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики издания утверждают, что вероятное падение украинской столицы - Киева - даст старт политическому урегулированию ситуации, после чего предположительно будет создано "дружественное" России правительство. При этом, в случае переговоров, аналитики прогнозируют вывод российских войск из Украины, о чем ранее заявлял постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов.

При этом указывается на вероятность уступки Украиной части территорий.

По мнению аналитиков, этот исход станет "унизительным" для Запада. Украина, при этом навсегда потеряет возможность вступить в НАТО, а все пост-советские страны получат предупреждение о том, как Россия отреагирует на налаживание контактов с Западом.

Кроме того, аналитики подвергли сомнениям эффективность наложенных и будущих санкций против России - они указывают на уверенность президента России Владимира Путина в том, что он подготовил страну к новым условиям. Для Путина завершение войны на Украине будет "финальной точкой" в стремлении якобы восстановить "империю", резюмируют аналитики издания.

Ранее официальный представитель Белого Дома Джен Псаки подтвердила, что США не направят войска на Украину воевать с Россией.

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