Посольство Китая в России назвало США реальной угрозой для мира

Посольство Китая в Москве заявило, что Соединенные Штаты представляют настоящую угрозу миру. Соответствующее сообщение было размещено на официальной странице диппредставительства в Twitter.

К публикации прикреплен снимок американского военного самолета, внизу которого находится список стран, подвергнувшихся бомбардировкам США после Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД КНР Ван И заявил, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе нацелена на сдерживание развития Китая и бросает ему вызов. При этом китайский дипломат подчеркнул, что заявления некоторых официальных лиц США, выступающих за «долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем», провоцируют полномасштабную конфронтацию между двумя странами.