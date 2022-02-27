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31 минуту назад

В посольстве Китая назвали США настоящей угрозой миру

ТК «Звезда»иещё 4

Посольство Китая в Москве заявило, что Соединенные Штаты представляют настоящую угрозу миру. Соответствующее сообщение было размещено на официальной странице диппредставительства в Twitter.

Посольство Китая в России назвало США реальной угрозой для мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К публикации прикреплен снимок американского военного самолета, внизу которого находится список стран, подвергнувшихся бомбардировкам США после Второй мировой войны.

«Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», - сказано в комментарии под снимком.

Ранее сообщалось, что в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД КНР Ван И заявил, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе нацелена на сдерживание развития Китая и бросает ему вызов. При этом китайский дипломат подчеркнул, что заявления некоторых официальных лиц США, выступающих за «долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем», провоцируют полномасштабную конфронтацию между двумя странами.

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