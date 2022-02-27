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30 минут назад

Разговор Лукашенко и Макрона продолжался больше часа

Российская Газетаиещё 1

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Подробности разговора, который в основном был посвящен обсуждению места Беларуси в общеевропейском пространстве, сообщило белорусское информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Раскрыты подробности разговора Лукашенко и Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стороны в ходе разговора, который продолжался около 1 часа 20 минут, также обсудили подробности российско-украинского конфликта и позицию Минска в этом вопросе. Разговор шел и о взаимоотношениях Беларуси и России.

Лукашенко назвал "фейком" информацию о возможном размещении на территории Беларуси ядерного оружия. По его словам, если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии не может быть и речи.

Ранее Лукашенко выразил готовность предоставить минскую площадку для переговоров по Украине. В беседе с Макроном он дал понять, что мирные переговоры могут пройти "в любое время, в любом месте - в Беларуси".

Со своей стороны Эмманюэль Макрон выразил свое уважение белорусскому народу. Президенты Беларуси и Франции договорились продолжить контакты в ближайшее время.

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