Франция выступила за новые меры против России

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за усиление мер против России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец, передает РИА Новости.

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Так, Макрон поддержал «усиление экономических и финансовых санкций в координации с европейцами и американцами». Кроме того, новые национальные ограничения могут касаться «замораживания финансовых активов российских лиц».

Помимо этого, французский лидер выступил за принятие новых мер вместе с европейскими партнерами «относительно системы SWIFT».