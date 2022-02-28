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1 час назад

Австралия ввела санкции против президента России и высших должностных лиц страны

ТАССиещё 2

Власти Австралии ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина и ряда высших должностных лиц РФ с 28 февраля 2022 года. Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Австралия ввела санкции против президента России
Фото: © AP Photo/Patrick Semansky© AP Photo/Patrick Semansky

"Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России [Владимира Путина] и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева", - указал австралийский премьер в своем заявлении.

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