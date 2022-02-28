Австралия ввела санкции против президента России

"Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России [Владимира Путина] и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева", - указал австралийский премьер в своем заявлении.