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1 час назад

Зеленский в разговоре с Гутерришем призвал лишить РФ права голоса в СБ ООН

ТАССиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал лишить Россию права голоса в Совете Безопасности всемирной организации. Об этом говорится в сообщении, которое украинский лидер разместил в субботу в Twitter.

Зеленский призвал лишить РФ права голоса в СБ ООН
Фото: ReutersReuters

"Лишить страну-агрессора (имеется в виду РФ - прим. ТАСС) права голоса в Совете Безопасности ООН. Обсуждал это в беседе с генеральным секретарем ООН", - отмечается в публикации.

Кроме того, Зеленский заявил, что в ходе разговора с Гутерришем он выступил за квалификацию действий и заявлений России как "геноцид украинского народа".

Ранее Россия воспользовалась правом вето в Совбезе и заблокировала проект резолюции западных стран с осуждением операции РФ на Украине. За него проголосовали 11 членов СБ ООН, Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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