Зеленский призвал лишить РФ права голоса в СБ ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал лишить Россию права голоса в Совете Безопасности всемирной организации. Об этом говорится в сообщении, которое украинский лидер разместил в субботу в Twitter.

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"Лишить страну-агрессора (имеется в виду РФ - прим. ТАСС) права голоса в Совете Безопасности ООН. Обсуждал это в беседе с генеральным секретарем ООН", - отмечается в публикации.

Кроме того, Зеленский заявил, что в ходе разговора с Гутерришем он выступил за квалификацию действий и заявлений России как "геноцид украинского народа".

Ранее Россия воспользовалась правом вето в Совбезе и заблокировала проект резолюции западных стран с осуждением операции РФ на Украине. За него проголосовали 11 членов СБ ООН, Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования.