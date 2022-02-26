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1 час назад

Байден заявил, что альтернативой санкциям против РФ была бы "третья мировая война"

ТАССиещё 6

Президент США Джо Байден считает, что альтернативой жестким санкциям, которые Вашингтон ввел в отношении Москвы, была бы "третья мировая война". Об этом американский лидер заявил в интервью блогеру Брайяну Коэну. Видеозапись размещена в субботу на YouTube.

Байден: альтернатива санкциям против РФ - "третья мировая война"
Фото: ТАССТАСС

"Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала", - сказал президент США.

При этом, по его словам, он ожидает, что санкции принесут желаемый Вашингтоном результат не сразу.

"Нет таких санкций, который дали бы немедленный результат. Не бывает такого, чтобы вы могли ввести санкции против кого-то и сказать, что вы больше не сможете быть президентом России. Но я думаю, что эти санкции являются самыми масштабными в истории - как экономические, так и политические санкции", - считает американский лидер.

Он выразил уверенность, что Россия заплатит "серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в долгосрочной".

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является "демилитаризация" и "денацификация" страны.

Ряд стран, в том числе США, в связи с этим объявил о жестких санкциях против России. В частности, в пятницу Минфин США объявил о санкциях против Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

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