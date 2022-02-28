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1 час назад

Кипр закрыл авиасообщение с Россией

Вечерняя Москваиещё 5

Кипр закрыл авиасообщение с Российской Федерацией. Информация об этом следует из уведомления для летного экипажа, которое было опубликовано сайте управления гражданской авиации Кипра.

Еще одна страна закрыла авиасообщение с Россией
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва

Отмечается, что российским самолетам запрещается входить в воздушное пространство Кипра, вылетать из него или пролетать через него.

— Исключение составляют экстренные посадки, гуманитарные рейсы, поисково-спасательные полеты и возвратные рейсы для арендованных судов при разрешении властей Кипра, — следует из сообщения.

Недавно стало известно о том, что с 28 февраля «Аэрофлот» приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов. Отмечается, что пассажирам предлагается оформлять возврат денежных средств. Это можно сделать по месту приобретения билета.

До этого стало известно, что воздушное пространство для российских самолетов также закрыл ряд стран. Среди них Италия, Бельгия, Словения, Болгария, Польша и Чехия, Нидерланды и Германия.

В ответ на эти меры Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии, а также из Румынии.

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