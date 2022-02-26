Польша призвала принять Украину в ЕС в экспресс-режиме

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 26 февраля, заявил, что следует безотлагательно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом он написал в своем Twitter.

Фото: Сайт президента Украины Сайт президента Украины

«Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве», - заявил польский президент.

Кроме того, по мнению главы Польши, необходимо оказать Киеву финансовую помощь.

«Украина также должна получить доступ к фондам ЕС на восстановление. Украина это заслужила», - полагает Дуда.

Ранее ТАСС сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Политики обсудили вопрос о вступлении Украины в Европейский союз.