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13 минут назад

Блинкен в своем Twitter обратился к россиянам на русском языке

ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу опубликовал в своем Twitter обращение к россиянам на русском языке в связи с ситуацией вокруг Украины.

Блинкен обратился к россиянам на русском языке
Фото: ReutersReuters

"Народу России: вы заслуживаете того, чтобы жить в мире и достоинстве, как и украинцы. Как и все люди где бы то ни было", - написал он.

Блинкен также прикрепил к записи видеофайл с дополнительным текстом обращения на русском языке.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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