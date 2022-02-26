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55 минут назад

Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения

Деловая газета "Взгляд"

Донецк полностью отключен от горячего водоснабжения из-за обстрелов, сообщил мэр города в Донецкой народной республике Алексей Кулемзин.

В Донецке отключили горячее водоснабжение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в городе Донецке с 14.00 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города», – передает «Интерфакс» его слова.

Ранее сообщалось, что украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина.

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