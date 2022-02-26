В Донецке отключили горячее водоснабжение

Донецк полностью отключен от горячего водоснабжения из-за обстрелов, сообщил мэр города в Донецкой народной республике Алексей Кулемзин.
«С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в городе Донецке с 14.00 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города», – передает «Интерфакс» его слова.
Ранее сообщалось, что украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина.