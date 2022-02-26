На Украине остановили Шебелинский НПЗ

На Украине остановлена работа Шебелинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Как передает ТАСС со ссылкой на заявление компании «Нафтогаз Украины», данное решение было принято по соображениям безопасности.

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Отмечается, что после остановки работы завода был эвакуирован персонал. Работу на объекте, расположенном в Харьковской области Украины, планируется возобновить после стабилизации ситуации, отметили в «Нафтогазе Украины».

Шебелинский НПЗ работает с 1960 года. Он является одним из двух ныне действующих нефтеперерабатывающих заводов на Украине и основным активом государственной «Укргаздобычи». В 2020 года общий объем переработки составил свыше 440 тысяч тонн сырья. Более 90 процентов сырья, поступающего в обработку — собственной добычи. Объем выпуска готовой продукции для потребителей составил: 140 тысяч тонн бензинов, 75 тысяч тонн дизтоплива, 144 тонн сжиженного газа.