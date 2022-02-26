В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
1 час назад

На Украине остановили Шебелинский НПЗ

Lenta.ruиещё 2

На Украине остановлена работа Шебелинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Как передает ТАСС со ссылкой на заявление компании «Нафтогаз Украины», данное решение было принято по соображениям безопасности.

На Украине остановили Шебелинский НПЗ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что после остановки работы завода был эвакуирован персонал. Работу на объекте, расположенном в Харьковской области Украины, планируется возобновить после стабилизации ситуации, отметили в «Нафтогазе Украины».

Шебелинский НПЗ работает с 1960 года. Он является одним из двух ныне действующих нефтеперерабатывающих заводов на Украине и основным активом государственной «Укргаздобычи». В 2020 года общий объем переработки составил свыше 440 тысяч тонн сырья. Более 90 процентов сырья, поступающего в обработку — собственной добычи. Объем выпуска готовой продукции для потребителей составил: 140 тысяч тонн бензинов, 75 тысяч тонн дизтоплива, 144 тонн сжиженного газа.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители