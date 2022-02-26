Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения

"Поступает сегодня еще более тревожная информация от разведки ДНР, что отданы приказы ВСУ обстрелять из "Градов" и другого тяжелого вооружения населенные пункты, которые пока еще подконтрольны Украине. Я говорю о Краматорске, Славянске, Артемовске", - заявил Пушилин.