Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения

Разведка ДНР располагает данными о подготовке обстрелов из "Градов" населенных пунктов, подконтрольных Украине. Об этом в субботу в эфире РБК заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Поступает сегодня еще более тревожная информация от разведки ДНР, что отданы приказы ВСУ обстрелять из "Градов" и другого тяжелого вооружения населенные пункты, которые пока еще подконтрольны Украине. Я говорю о Краматорске, Славянске, Артемовске", - заявил Пушилин.
Обстановка на линии соприкосновения остается тяжелой, потому что приходится сталкиваться с эшелонированной обороной Украины, сообщил Пушилин. По его словам, есть определенные успехи в продвижении армии республик Донбасса по южному направлению и по движению в сторону Мариуполя.