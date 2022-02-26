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1 час назад

Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения

ТАСС

Разведка ДНР располагает данными о подготовке обстрелов из "Градов" населенных пунктов, подконтрольных Украине. Об этом в субботу в эфире РБК заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин рассказал об обстановке на линии соприкосновения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поступает сегодня еще более тревожная информация от разведки ДНР, что отданы приказы ВСУ обстрелять из "Градов" и другого тяжелого вооружения населенные пункты, которые пока еще подконтрольны Украине. Я говорю о Краматорске, Славянске, Артемовске", - заявил Пушилин.

Обстановка на линии соприкосновения остается тяжелой, потому что приходится сталкиваться с эшелонированной обороной Украины, сообщил Пушилин. По его словам, есть определенные успехи в продвижении армии республик Донбасса по южному направлению и по движению в сторону Мариуполя.

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