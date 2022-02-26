Илон Маск ответил на вопрос Рогозина о судьбе МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter раскритиковал санкции властей США. Он задал американскому правительству ряд вопросов о судьбе космической программы. На его вопрос о том, кто спасет Международную космическую станцию (МКС) от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США, ответил основатель Space X Илон Маск.

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«Space X», - заявил Илон Маск.

Ранее представитель NASA, бывший астронавт NASA Гаррет Райсман рассказал CNN, что агентство продолжит сотрудничество с «Роскосмосом» по МКС.

Взаимодействие США и России в области космоса крайне важно, так как станция может работать только с участием обоих своих важных частей - российского (двигатели и прочая инфраструктура) и американского (подача дополнительного электричества на сегмент России).