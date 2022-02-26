Украинская армия покинула без боя еще один населенный пункт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили свои позиции и без боя покинули населенный пункт Станица Луганская. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные Народной милиции ЛНР.

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Военнослужащие ЛНР вошли в поселок утром, 26 февраля, однако не встретили никакого сопротивления. «Первые граждане со стороны украинского пункта пропуска, они рассказали нам, что в Станице уже никого нет, и мы спокойно зашли», — говорится в сообщении.