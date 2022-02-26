В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
34 минуты назад

Донецкий ополченец посоветовал украинским военным сдаться

News.ru

Офицер запаса управления Народной милиции ДНР Максим Дроздов дал совет украинским военным. Вернувшийся в ряды ополчения призвал ВСУ не затягивать и сдаваться, пишет РИА Новости.

Тем, кто сдастся и сложит оружие, то будет так, как ему гарантировали наш верховный главнокомандующий и министр обороны. Единственное, мой совет украинским военным: не затягивайте, сдавайтесь русским, пока у вас есть возможность, — сказал он.

Дроздов добавил, что если украинские военные не сдадутся русским, то «за русскими придут донецкие, а мы такую возможность уже, может быть, и не дадим».

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Добровольно сложившие оружие бойцы ВСУ обратились к сослуживцам

Ранее Путин в ходе заседания Совета безопасности заявил, что украинские власти должны признать Крым территорией РФ и отказаться от возможности вступления в НАТО. Глава государства отметил, что основные боестолкновения российских военных происходят не с регулярными частями ВСУ, а с националистическими формированиями.

161
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители