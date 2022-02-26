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1 час назад

Президент Болгарии предсказал победу России над Украиной

Деловая газета "Взгляд"

Вероятно, Россия одержит победу в результате военной операции на Украине, заявил президент Болгарии Румен Радев после встречи лидеров стран «Бухарестской девятки» в Варшаве.

Президент Болгарии предсказал победу России над Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил Радев, «Россия победит в этой войне, но ей трудно будет победить в достижении мира». Он призвал «сделать все возможное, чтобы восстановить мир, восстановить дипломатические отношений и думать о восстановлении региона, о восстановлении экономики», передает ТАСС.

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Радев указал, что «европейская архитектура безопасности развалилась», необходимо «проанализировать причины коллапса системы» и «перестроить» ее. Он рассказал, что продолжается работа по усилению восточного фланга НАТО.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».

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