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1 час назад

ЕС ввел запрет на продажу самолетов российским авиакомпаниям

Газета.Ru

Евросоюз запретил продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техобслуживанию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Евросоюз оставит Россию без самолетов
Фото: Christoph Soeder/APChristoph Soeder/AP

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, данное решение Евросоюза ухудшит состояние одного из ключевых секторов экономики России и передвижения внутри страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота РФ были построены в ЕС, США и Канаде.

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Поставки самолетов из Евросоюза могут продолжаться только до 28 марта 2022 года по контрактам, заключенным до 26 февраля.

Ранее Евросоюз ввел финансовые и технологические ограничения в отношении российских компаний военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов России.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты и их европейские коллеги «всерьез рассматривают» возможность отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT.

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