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1 час назад

Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи

ТАССиещё 2

Президент США Джо Байден издал меморандум, которым наделяет госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине немедленной военной помощи. Соответствующий документ в пятницу опубликовал Белый дом.

Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Настоящим я делегирую госсекретарю следующие полномочия <...> в целях оказания немедленной военной помощи Украине: полномочия <...> определять, имеет ли важное значение для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи на сумму до $250 млн <...>, полномочия <...> направлять средства общей суммой до $350 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки", - отмечается в документе.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, администрация США запросила у Конгресса дополнительно $6,4 млрд на оказание помощи Украине и ряду других стран, а также на нужды Пентагона. Предполагается, что $2,9 млрд из этой суммы будут направлены на оказание гуманитарной помощи Украине, а также на содействие Киеву в сфере безопасности, властям балтийских стран, Польше, ряду других государств. Средства предназначены для стабилизации экономической ситуации, закупок продовольствия. Согласно плану, $3,5 млрд выделят на нужды Пентагона в связи с событиями на Украине.

Ранее в пятницу сенатор-демократ Крис Кунс (от штата Делавэр) выступил за выделение не менее $10 млрд на ликвидацию последствий событий на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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