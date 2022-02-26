В Пентагоне захотели координировать с Россией полёты над Украиной

В Пентагоне заявили о необходимости обеспечить канал связи с Россией для возможности координировать полёты над Украиной.
«Военные США хотели бы обсудить с Россией возможность создания канала связи, чтобы уведомлять друг друга о потенциальных воздушных операциях», — говоритсся в сообщении CNN со ссылкой на официальные лица Соединённых Штатов.
Уточняется, что ранее прямой связи между американскими и российскими военными в контексте ситуации на Украине не было, и сейчас Вашингтон только формулирует своё предложение.
По словам собеседников CNN, в ближайшие дни может возникнуть необходимость в создании такого механизма в разных формах, одна из которого — закрытая для полётов зона для доставки гумпомощи.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что война с Россией не входит в интересы Соединённых Штатов.