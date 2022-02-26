В Пентагоне захотели координировать с Россией полёты над Украиной

В Пентагоне заявили о необходимости обеспечить канал связи с Россией для возможности координировать полёты над Украиной.

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«Военные США хотели бы обсудить с Россией возможность создания канала связи, чтобы уведомлять друг друга о потенциальных воздушных операциях», — говоритсся в сообщении CNN со ссылкой на официальные лица Соединённых Штатов.

Уточняется, что ранее прямой связи между американскими и российскими военными в контексте ситуации на Украине не было, и сейчас Вашингтон только формулирует своё предложение.